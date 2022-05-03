Росіяни "надихалися" різною хімією, – Маляр про знахідки на деокупованих територіях
Звірства росіян на Київщині та всій Півночі України шокували весь світ. Зараз там досі працюють фахівці та відкривають все нові факти їхніх злочинів проти українців.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі одного з телеканалів розповіла, що в робочих поїздках відвідує деокуповані території. Вона вивчає, чому російські окупанти поводяться так ганебно та цинічно, передає 24 канал.
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Сплять, їдять і ходять у туалет в одному місці
За словами Маляр, коли Північ була окупованою, то російські солдати були певний час у одному, а потім у іншому місці. Їй стало цікаво подивитись на помешкання загарбників та їхній побут, щоб проаналізувати поведінку.
Було цікаво зрозуміти, що ними рухає, чому чіпають жінок і дітей. Адже їхнє завдання – захопити, а мирні люди тут ні до чого. Подивилась їхні речі, які вони залишили, побут. Вони не тільки до жінок і дітей так по-звірськи ставляться. Від побаченого я зрозуміла, що вони й один до одного так ставляться і до себе. Мене вразило, що в них все разом: місце, де сплять, їдять, вбиральня. Як для людини в 21 століття це дико звучить,
– каже Маляр.
Вона виявила, що російські окупанти навіть забирали собі жіночу білизну.
Сексуальне насилля росіян
Маляр намагалася зрозуміти з того, що побачила, чому вони так масово гвалтували українських жінок, дівчат, дітей та чоловіків. За її словами, у них абсолютно схиблена свідомість з порушенням статевих потягів.
Була в одному з сіл на Чернігівщині, де вони захопили людей, серед яких були жінки та діти. Закрили в підвал і місяць там тримали. Аналізуючи ці знущання над ними, то вони нічого нового не вигадали з часів Другої світової. Це абсолютно схиблені та деградовані, дикі люди. Є в них ознаки вживання спеціальних лікарських засобів, тобто вони себе надихали ще й певними хімічними речовинами,
– каже заступниця міністра оборони.
Вона припускає: щоб їх довести до такого стану деградації, то Путін очевидно роками працював, що зробити так звану "отрицательную селекцию". Він відібрав най-найогидніших людей, щоб вони потім сюди наступали.
Росіян зрозуміти неможливо
Маляр у цьому сенсі протиставила українців та росіян як націю. За її словами, зрозуміти їх неможливо. Ми ж готові померти заради свободи.
"Ми така нація, що не будемо принижуватися. Чому вони цього не прорахували – для мене загадка. Можливо, це результат їхнього розвалу й корупції. Адже в радянські часи всі тюрми аж до 1991 року були забиті українськими дисидентами. Вони добре знали, що ми ніколи не корилися системі", – запевняє вона.
Маляр переконана, що потерпати й при цьому не коритися системі – це національна риса українців.
Останні новини про звірства росіян на Київщині
- Новини з деокупованих територій Півночі жахають все більше. На Київщині нещодавно знайшли ще одну нову братську могилу на позиціях, де перебували росіяни. Там же й катували мирних українців. Скільки саме людей в ній поки невідомо.
- Офісу генпрокурора вже вдалося встановити особу першого підозрюваного у звірствах, які російська армія чинила в Бучі. Саме це місто стало одним із символів розправи росіян над українцями. Повідомлення про підозру оголосили росгвардійцю Сергію Колоцею.
- Загалом СБУ за даними на 2 травня змогла вже встановити особи майже 900 окупантів, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині.
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