Окупанти накрили Бахмут касетними снарядами: поліція показала наслідки обстрілу

Війська ворога 10 серпня здійснили обстріл Бахмуту з використанням касетних снарядів. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільних. У поліції показали наслідки цієї атаки.

Станом на вечір правоохоронці продовжували фіксувати наслідки ударів. Це необхідно, щоб зібрати всі докази злочинів росіян. Попередньо вже відомо, що пошкоджені там 12 будинків. У прокуратурі повідомили, що загалом загинули 7 жителів Бахмуту, ще 6 – зазнали поранень.

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Снаряди влучали в домівки та магазини

Обстріл Бахмута почався приблизно об 11:40. Під масований удар ворога потрапили одразу 12 вулиць. Снаряди окупаційних військ влучили у магазини, приватні домівки та багатоповерхівки. Внаслідок вибухів спалахнули пожежі в 4 будівлях.

На записі поліції, зокрема, видно, що один зі снарядів застряг біля точки продажу морозива. Також у багатьох будівлях вікна побиті маленькими осколками снарядів.

Найімовірніше, обстріл населеного пункту вели з реактивних систем залпового вогню "Ураган". За кілька днів до цього заступник мера міста повідомив, що ситуація в Бахмуті стає дедалі складнішою.

Наразі правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Вони розслідують атаку на місто 10 серпня за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

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