Бояться атак: під Москвою сіткою затягнули НПЗ

Росіяни бояться нових атак по їхніх об'єктах. Тож на одному із нафтопереробних заводів під Москвою повісили антидронні сітки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення громадського діяча та активіста Сергія Стерненка.

Дивіться також Уфу атакували безпілотники: є влучання по паливно-енергетичних заводах

Росіяни затягнули сіткою НПЗ у Капотні

Ще у вересні під ударом БпЛА опинився Московський НПЗ у Капотні. Тоді повідомлялося, що дрон, нібито, уже після падіння пошкодив окреме технічне приміщення нафтозаводу, внаслідок чого спалахнула пожежа. Вочевидь, аби уникнути подібних інцидентів, росіяни вирішили прикрити об'єкт сіткою.

Адже відомо, що Московський нафтопереробний завод забезпечує понад третину ринку палива столичного регіону.

НПЗ в Капотні раніше було атаковано дронами, внаслідок чого була пошкоджена установка Євро+,

– нагадує Стерненко.

У Москві на НПЗ повісили антидронні сітки / Фото Сергія Стерненка

Нагадаємо, ніч на 1 вересня Росію атакували більш як сотня дронів, проблеми виникли для Московського НПЗ. Всього Москву й область атакували щонайменше 9 дронами. За словами російської влади, один з них "збили" саме в районі нафтозаводу.