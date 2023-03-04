Росіяни спробували прорватись під Авдіївкою: втратили 3 танки і 5 БМП – потужне відео від ЗСУ
Попри численні втрати, росіяни продовжують наступати. Однак наші захисники та захисниці "дають на горіхи" ворогу.
Нещодавно окупанти намагались прорвати позиції наших захисників під Авдіївкою. Однак, як і очікувалось, у них нічого не вийшло.
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Ворог зазнав чималих втрат
Окрема президентська бригада ЗСУ розбила угрупування противника під Авдіївкою. У результаті невдалого наступу росіяни втратили три танки та п'ять БМП.
ЗСУ розгромили окупантів під Авдіївкою: дивіться відео
На кадрах видно, як на випалених українських полях горять російські танки та БМП. У результаті видовищного бою наші захисники взяли в полон 6 окупантів.
Зауважимо, що ворог не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Відтак, на цих напрямках росіяни активізували свої наступальні дії. Судячи з карти, окупанти намагаються оточити Авдіївку та Бахмут.
Де розташована Авдіївка: дивіться на карті
Наші захисники мужньо обороняються та готуються до контрнаступу, аби вигнати ворогів з території нашої країни.
Втрати ворога на війні в Україні: останні новини
- Російський танкіст показав, як на тлі палаючого танка лежить його поранений побратим Андрюха. Окупант заявив, що той вже 2 дні лежить поранений в окопі. В самого ж автора відео на лиці численні рани від дрібних уламків, а інші його товариші по службі лежать на землі й постійно кашляють.
- Командувач НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі назвав втрати Росії у війні проти України. За рік повномасштабної агресії Росія втратила понад 200 тисяч осіб.
- Пресофіцер 112-ї бригади територіальної оборони Андрій Ковальов розповів, що насправді російські окупанти не мають успіху на жодному з напрямків, де вони зараз намагаються проводити наступ. Військові експерти припускають, що країна-терористка втратила на Бахмутському напрямку більше солдатів, ніж в обох Чеченських війнах.
- За понад рік повномасштабної війни нашим воїнам вдалося ліквідувати понад 152 тисячі загарбників. Тільки за минулу добу на концерт Кобзона свої квитки отримали 820 окупантів. Крім того, ворог зазнає серйозних втрат у техніці.