Росіяни спробували прорватись під Авдіївкою: втратили 3 танки і 5 БМП – потужне відео від ЗСУ

4 березня 2023, 15:58
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Джерело:

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Попри численні втрати, росіяни продовжують наступати. Однак наші захисники та захисниці "дають на горіхи" ворогу.

Нещодавно окупанти намагались прорвати позиції наших захисників під Авдіївкою. Однак, як і очікувалось, у них нічого не вийшло.

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Ворог зазнав чималих втрат

Окрема президентська бригада ЗСУ розбила угрупування противника під Авдіївкою. У результаті невдалого наступу росіяни втратили три танки та п'ять БМП.

ЗСУ розгромили окупантів під Авдіївкою: дивіться відео 

На кадрах видно, як на випалених українських полях горять російські танки та БМП. У результаті видовищного бою наші захисники взяли в полон 6 окупантів.

Зауважимо, що ворог не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Відтак, на цих напрямках росіяни активізували свої наступальні дії. Судячи з карти, окупанти намагаються оточити Авдіївку та Бахмут. 

Де розташована Авдіївка: дивіться на карті

Наші захисники мужньо обороняються та готуються до контрнаступу, аби вигнати ворогів з території нашої країни.

Втрати ворога на війні в Україні: останні новини

  • Російський танкіст показав, як на тлі палаючого танка лежить його поранений побратим Андрюха. Окупант заявив, що той вже 2 дні лежить поранений в окопі. В самого ж автора відео на лиці численні рани від дрібних уламків, а інші його товариші по службі лежать на землі й постійно кашляють.
  • Командувач НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі назвав втрати Росії у війні проти України. За рік повномасштабної агресії Росія втратила понад 200 тисяч осіб.
  • Пресофіцер 112-ї бригади територіальної оборони Андрій Ковальов розповів, що насправді російські окупанти не мають успіху на жодному з напрямків, де вони зараз намагаються проводити наступ. Військові експерти припускають, що країна-терористка втратила на Бахмутському напрямку більше солдатів, ніж в обох Чеченських війнах.
  • За понад рік повномасштабної війни нашим воїнам вдалося ліквідувати понад 152 тисячі загарбників. Тільки за минулу добу на концерт Кобзона свої квитки отримали 820 окупантів. Крім того, ворог зазнає серйозних втрат у техніці. 

Автор: Анна Романюк