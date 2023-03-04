Росіяни спробували прорватись під Авдіївкою: втратили 3 танки і 5 БМП – потужне відео від ЗСУ

Попри численні втрати, росіяни продовжують наступати. Однак наші захисники та захисниці "дають на горіхи" ворогу.

Нещодавно окупанти намагались прорвати позиції наших захисників під Авдіївкою. Однак, як і очікувалось, у них нічого не вийшло.

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Ворог зазнав чималих втрат

Окрема президентська бригада ЗСУ розбила угрупування противника під Авдіївкою. У результаті невдалого наступу росіяни втратили три танки та п'ять БМП.

ЗСУ розгромили окупантів під Авдіївкою: дивіться відео

На кадрах видно, як на випалених українських полях горять російські танки та БМП. У результаті видовищного бою наші захисники взяли в полон 6 окупантів.

Зауважимо, що ворог не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Відтак, на цих напрямках росіяни активізували свої наступальні дії. Судячи з карти, окупанти намагаються оточити Авдіївку та Бахмут.

Де розташована Авдіївка: дивіться на карті

Наші захисники мужньо обороняються та готуються до контрнаступу, аби вигнати ворогів з території нашої країни.

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