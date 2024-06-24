Вранці ворог спробував атакувати українські рубежі: Сили оборони відбили штурм

Російські загарбники зранку 24 червня здійснили спробу атаки на українські рубежі. Наші Сили оборони успішно відбили штурм окупантів.

Про це повідомили у Сухопутних військах. Там також додали відповідні кадри.

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ЗСУ відбили штурм окупантів

В понеділок, 24 червня, в Сухопутні війська повідомили, що загарбники знову рано-вранці спробували атакувати українські рубежі.

Однак там зазначили, що штурм росіян відбили️.

"Додатковий захист, РЕБ і мангали не врятували російську техніку від уражень", – йдеться в повідомленні.

Бійцям 33 ОМБр вдалося ліквідувати декілька одиниць ворожої техніки. Так, вони змогли знищити:

3 танки

1 БМП

Також пошкодили:

2 танки

Крім цього, зменшили присутність російського контингенту:

200 – 5

300 – 4

Також в Сухопутних військах поширили відео відбиття штурму росіян.

Сили оборони відбили штурм ворога: дивіться відео

Зауважимо, що від початку повномасштабної війни втрати російської армії у живій силі сягнули понад 535 тисяч. Лише за останню добу ЗСУ вдалося ліквідувати 1300 російських вояк, а також знищено понад 50 артилерійських установок та 12 танків.