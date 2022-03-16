Росіяни намагаються виявити українські ППО та бити по інфраструктурі Одеси

Напередодні окупанти намагались виявити в Одесі українську систему протиповітряної оборони. Орки хотіли бити по інфраструктурі міста.

Мовиться про критичну та військову інфраструктуру. Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Однак Братчук попередив, що тепер росіяни готуються до висадки десанту.

Звичайно, вони розуміють, що нічого в них не вийде,

– наголосив речник.

Зауважимо, що Росія вже блокувала українські порти на Чорному та Азовському морях. При цьому під обстріли потрапили іноземні кораблі.

Цікаво – Біля Одеси 600 російських морпіхів не захотіли воювати та влаштували бунт: