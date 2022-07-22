Обіцяють дві виплати: окупанти на Запоріжжі почали підкуп пенсіонерів перед "референдумом"

російські окупанти не мають абсолютно жодної підтримки на захоплених територіях. Вони вигадали новий спосіб, як імітувати її для "референдуму".

російські окупанти в авральному режимі готують підготовку так званого "референдуму". Вони бояться контрнаступу ЗСУ та розуміють, що довго утримувати свої позиції не зможуть, тому почали діяти в прискореному режимі.

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Підкуп пенсіонерів на Запоріжжі

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя ворог почав виплати грошової допомоги людям віком понад 60 років. Про це повідомляють джерела 24 каналу у спецслужбах.

Окупанти не мають абсолютно ніякої підтримки, але вкрай потребують створити бодай її видимість. Вони сподіваються, що гроші змусять пенсіонерів допомогти їм у здійсненні злочину. Виплату ще однієї матеріальної допомоги ворог обіцяє здійснити безпосередньо перед так званим "референдумом".

Раніше стало відомо, що окупанти на Запоріжжі почали платити російські пенсії фальшивими купюрами.

Війна росії з Україною: останні події

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