Росіяни намагаються сформувати "добровольчі" підрозділи для участі у боях в Україні
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Росіяни намагаються сформувати додаткові та "добровольчі" підрозділи для участі у боях в Україні. Людей окупанти хочуть забрати з тимчасово окупованих територій.
Відповідну інформацію оприлюднили у Генштабі ЗСУ станом на північ 2 квітня. Зокрема вороги за 38 днів повномасштабної війни знищили вже майже 18 тисяч окупантів.
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Окупанти хочуть створити "добровольчі" батальйони
Триває підготовка додаткових підрозділів противника для участі у бойових діях на території України,
– повідомили у Генштабі.
Окупанти також планують створити "добровольчі" батальйони з мешканців тимчасово окупованих територій України та найманців.
Попередньо, 29 березня, у Міноборони Великої Британії заявили, що Москва надсилає 1000 вагнерівців на Схід України через те, що армія окупантів зазнала значних втрат від ЗСУ. Зокрема Росія змінила пріоритетність за рахунок операцій в Африці та Сирії.
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