Росіяни намагаються сформувати "добровольчі" підрозділи для участі у боях в Україні

Росіяни намагаються сформувати додаткові та "добровольчі" підрозділи для участі у боях в Україні. Людей окупанти хочуть забрати з тимчасово окупованих територій.

Відповідну інформацію оприлюднили у Генштабі ЗСУ станом на північ 2 квітня. Зокрема вороги за 38 днів повномасштабної війни знищили вже майже 18 тисяч окупантів.

Зауважте На Харківщині місцеві отруїли російських окупантів: 2 "двохсотих" і 28 – у реанімації

Окупанти хочуть створити "добровольчі" батальйони

Триває підготовка додаткових підрозділів противника для участі у бойових діях на території України,

– повідомили у Генштабі.

Окупанти також планують створити "добровольчі" батальйони з мешканців тимчасово окупованих територій України та найманців.

Попередньо, 29 березня, у Міноборони Великої Британії заявили, що Москва надсилає 1000 вагнерівців на Схід України через те, що армія окупантів зазнала значних втрат від ЗСУ. Зокрема Росія змінила пріоритетність за рахунок операцій в Африці та Сирії.

Дивіться також: нові дані про величезні втрати ворога станом на 2 квітня – відео