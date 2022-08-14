росіяни намагаються штурмувати Красногорівку та Піски, але безуспішно: відходять з втратами

Війська росії 14 сепрня продовжили свої намагання взяти штурмом Красногорівку і Піски на Донеччині. Проте наші захисники відбили ці атаки.

Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ за цей день. Там доповіли про актуальну ситуацію на фронті станом на 18 годину.

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Були російські штурми в інших місцях

Росіяни після невдалого штурму Красногорівки та Пісків були змушені відступати з втратами. Така ж ситуація в цей день була Спірного та Івано-Дар'ївки. Біля Бахмуту ворог мав частковий успіх у просуванні.

Проте також на Авдіївському напрямку були інші атаки. Зокрема, протягом дня окупанти здійснили кілька обстрілів із різнокаліберної артилерії в районах Авдіївки, Невельського, Пісків, Водяного, Карлівки та Нью-Йорка. А біля Красногорівки ще завдали авіаудару. Тому ситуація там залишається вкрай напруженою.

ЗСУ знищили групу російських розвідників

На Бахмутському напрямку в цей день російська розвідувальна група намагалася просунутися в напрямку Соледару. Проте службовці сил оборони вчасно виявили цих окупантів і ліквідували.

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