Російські окупанти готуються до масштабного вторгнення на Сході України. Ворог готує можливість пересування для своїх військ.

Метою ворога після провалу захоплення всієї України стала повна окупація Донецької та Луганської областей. На Сході України ведуться гарячі бої, ЗСУ дають відсіч російським окупантам..

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Ремонт мостів біля Сватового

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, росіяни хочуть відновити залізничні мости біля Сватового. Інженерні підрозділи ворога вже активно працюють над цим завданням.

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