Авіацією ворог пробує витиснути ЗСУ з Луганщини: Білогорівку та Верхньокам'янське не впізнати

На Луганщині продовжується запекла боротьба Збройних Сил України проти російської армії. Остання усіма зусиллями намагається не дати просунутися нашим захисникам.

Окупанти авіацією намагаються витиснути ЗСУ з Луганщини

Зокрема, для витіснення українських військових ворог активно застосовує авіацію. Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Наші бійці тримають оборону і протидіють спробам росіян створити умови для майбутніх наступальних дій. Втім, під час "оперативної паузи" окупанти не припинили артилерійські та ракетні удари.

Вони намагаються захопити невеликі населені пункти, розташовані на межі Луганської та Донецької областей. Їм це потрібно для того, щоб заблокувати великі міста.

За словами очільника Луганської ОВА, 11 липня села і селища області потерпали щонайменше від чотирьох авіаударів. Також Гайдай повідомив, що вчора та сьогодні вночі було вісім артилерійських обстрілів та щонайменше три – мінометні.

Артилерійський вплив з боку росіян, на жаль, стає буденністю. Більше дивуємося, коли гармати та "гради" стихають на якусь мить, ніж тому, що артилерійська навала триває по 4 чи 6 годин поспіль,

– наголосив він.

Білогорівку чи Верхньокам'янське практично не впізнати

російські окупанти завдають значних руйнувань житлу та інфраструктурі, на що навіть не звертають уваги.

Такі населені пункти, як Білогорівка чи Верхньокам'янське, вже майже не впізнати. Але вони, як і Рубіжне, не цікавлять росіян.

Який вигляд мають Білогорівка та Верхньокам'янське / Фото з телеграму Сергія Гайдая



Гайдай підкреслив, що російська армія дає купа обіцянок на камери пропагандистських каналів в той час, коли в людей нема світла, води й газу.

Крім того, в Лисичанську "зникає" комунальна техніка, яку не спрямовують на розбирання завалів чи ремонт комунікацій, а, ймовірно, просто вивозять в невідомому напрямку, залишаючи місцеве ЖКГ ні з чим. Здебільшого такі випадки трапляються після того, як комунальне або приватне підприємство "офіційно обстежить" комендатура.

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