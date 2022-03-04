Росіяни намагаються втримати кільце довкола Маріуполя

Терористична росія дев'ятий день невдало намагається захопити Україну. Водночас ворог жадає оточити Маріуполь.

Противник силами шести БТГр намагається утримати кільце оточення навколо міста Маріуполь – на Донецькому оперативному напрямку. Для поповнення втрат куратори окупантів розпочали завезення вояків росії до станції Іловайськ.

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Ситуація в Маріуполі залишається складною, безперервно атакують інфраструктуру, житлові будинки зокрема. Попри будь-що, військові України не збираються здавати місто та продовжують його захищати.

Водночас оновною метою ворога залишається оточення Києва, а також – послаблення спротиву в заблокованих населених пунктах.

Згідно з інформацією Генштабу України, росія перейшла до абсолютно терористичних способів ведення війни на території України.



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