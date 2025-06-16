Росіяни намагаються взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків, – ОСУВ "Хортиця"

Російська армія намагається взяти Костянтинівку на Донеччині в кільце з трьох напрямків. Наразі там тривають запеклі бої.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майора Віктора Трегубова в етері телемарафону.

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Яка ситуація навколо Костянтинівки

Трегубов розповів, що росіяни вже давно намагаються взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків.

Якщо раніше вони намагалися зайти до неї або з Торецького, або з Краматорського напрямків, Часового Яру – там, де прорвуться першими, ані там, ані там за півтора року вони не змогли досягти успіху,

– розповів Трегубов.

Він додав, що зараз окупанти намагаються зайти до Костянтинівки з Покровського напрямку, а саме, через трасу Покровськ – Костянтинівка і просунутися далі.

На цій ділянці наразі йдуть найбільш запеклі бої.

До того ж на Покровському напрямку ворожі підрозділи зосереджені найбільше. ЗСУ з усіх сили намагаються їх зупинити.

До слова, за минулу добу на Покровському напрямку вони зупинили російських 46 штурмів.