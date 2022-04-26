Росіяни намагаються залучити до війни курсантів з Лівії та учасників бойових дій в Сирії

Російським окупантам не вистачає особового складу для бойових дій в Україні. Саме тому держава-агресорка хоче залучити до війни курсантів, які проходять стажування у Лівії, та учасників війни в Сирії.

Як повідомили українські розвідники, окупантів може побільшати завдяки курсантам Михайлівської військової артилерійської академії (Санкт-Петербург), які зараз на стажуванні у Лівії.

До теми Туреччина оголосила про закриття неба для російських літаків, які прямують до Сирії, – ЗМІ

Курсантів військової академії хочуть повернути зі стажування

Командування академії вже докладає зусиль, аби перекинути курсантів з Лівії прямо на війну в Україну. Також держава-агресорка готова зменшити свій контингент в Сирії. Відтак в тактичному угрупованні "Алеппо" було скорочено 200 посад.

Росіяни зацікавились учасниками бойових дій в Сирії та Чечні

Загалом російське військове командування не проти поповнити особовий склад учасниками бойових дій в Сирії та Чечні.

Основні регіони, де ведуть мобілізаційну кампанію:

Краснодарський край,

Пермський край,

Дагестан,

Інгушетія,

Калмикія.

При цьому активно працює пропаганда, розповідаючи про "нацистський режим" в Україні. Також заманити людей на війну пробують обіцянками підзаробити. Ба більше, ще один жахливий привід – привезти з війни намародерені трофеї.

Учасники сирійської війни в Україні: коротко

Раніше з'явилась інформація, що російських десантників з Сирії відкликають для участі у війні в Україні.

Командувачем російських військ в Україні є Олександр Дворніков. Цього генерала прозвали "м'ясником" саме за те, як він вів війну у Сирії.

Також українські військові знищили представників однієї БТГр, яка вбивала мирне населення на сирійській території.

Дивіться до теми: у Росії солдатам обіцяють "безкарне мародерство"