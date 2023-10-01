Примітивне маскування: росіяни малюють літаки Ту-95 на аеродромі Енгельс, але забули про тіні

На авіабазі "Енгельс" у Саратовській області Росії умільці намагаються захистити свої літаки досить дивним чином. Військові вирішили е покладатись більше на свою ппо, а просто намалювали літаки на місцях для стоянки. Такі "приманки", очевидно, мають відволікти дрони і ракети від справжніх цілей.

Принаймні на це дуже сподіваються в Росії. Нові супутникові знімки летовища, на яких власне і видно намальовані літаки, зробила компанія Planet Labs, а опублікувало видання The War Zone.

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Відрізнити справжні бомбардувальники Ту-95МС від намальованих можна по тіні – до фейкових "літаків" її домальовувати не стали.



Росіяни малюють бомбардувальники, як приманку / Фото Planet Labs

Цікаво, що окупанти вирішили використати саме цей примітивний прийом, а не принаймні муляжі бомбардувальників чи інші засоби маскування.

Чому це не спрацює

Намальовані приманки можуть мати кілька цілей: перша – спробувати обдурити супутники.

"Але це явно не спрацює, бо навіть обмежені зображення з високою роздільністю з комерційних супутників дозволяють чітко відрізнити силуети літаків від реальних. За допомогою низки інших розвідувальних джерел, зокрема за допомогою SAR (супутник, який торік купили українці), можна зрозуміти, що ціль не є тривимірним об'єктом", – йдеться в публікації.

По-друге, літаки імовірно вирішили намалювати у надії, що це зіб'є з пантелику операторів дронів і вони не влучать у справжній літак. Це теж марні сподівання.



Енгельс і справді росіянам варто берегти, правда сумнівно, що малюнки допоможуть / Фото Planet Labs

Росіяни відчайдушно намагаються вберегти свої літаки

Раніше на цьому ж аеродромі росіяни маскували літаки автомобільними шинами, вони просто клали їх поверх бомбардувальників, прикриваючи. На цей крок росіяни пішли після того, як "бавовна" на їх військових об'єктах почастішала.

Довідка. Авіабаза противника "Енгельс" – єдина, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160. Там також розміщено інші літаки російських військово-космічних сил Росії. Вона активно використовується окупантами для ведення війни проти України.

З початку повномасштабної війни ця авіабаза як мінімум двічі піддавалася атаці дронів. 5 грудня пошкоджень зазнали два стратегічні бомбардувальники Ту-95, також тут 26 грудня було уражено літаки, транспортні засоби та особовий склад Росії.