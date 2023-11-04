Один дістав пістолет та почав махати кулаками: у Німеччині 7 росіян напали на українців

Громадяни Росії демонструють свою зневагу до українців і в цивілізованих державах Заходу. Зокрема, у Німеччині група з семи росіян напала на наших земляків.

Як пишуть місцеві ЗМІ, правоохоронці втрутилися в цю справу. Стався інцидент ще у вівторок, 31 жовтня, у місті Бремені, що розташоване на півночі Німеччини.

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Росіяни напали на українців в Бремені

Наголосимо, що росіян було 7, а українців – 4. Це були наші земляки, що чемно сиділи на лавці в парку біля місцевого вокзалу, допоки до них не підійшли громадяни ворожої держави.

Кажуть, що група молодих росіян навмисно спровокувала та напала на чотирьох українців. Це сталося близько 20:00 (за місцевим часом – 24 Канал),

– пише видання Bild.

Журналісти стверджують, що росіяни "шукали бійки" та вигукували різноманітні гасла – зокрема, "Свободу Росії". Водночас раптово 16-річний росіянин нібито дістав пістолет і вдарив одного з українців по голові.

Про напад своєчасно сповістили співробітників федеральної поліції – вони приїхали на місце події та заарештувати 16-річного росіянина, після чого передати його законним опікунам.