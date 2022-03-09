Росіяни наперед знали, що бомблять саме пологовий: про нього заговорили за 4 години до атаки

Росіяни вкотре продемонстрували, що їхній цинічності немає меж. Атакуючи Маріуполь, вороже командування знало, що бомби скидатимуть саме на пологовий будинок.

Ба більше, окупанти намагалися перекинути провину на українську армію. Втім, прорахувалися з часом й заговорили про лікарню у Маріуполі приблизно за 4 години до атаки.

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Росіяни знали про пологовий у Маріуполі

Речниця російського МЗС Марія Захарова згадала про пологовий будинок у ході свого брифінгу 9 березня. Вона вигадувала, нібито Збройні сили України вигнали звідти пацієнтів й натомість облаштували вогневі позиції. Далі був довгий монолог з неправдивими й абсурдними звинуваченнями у бік ЗСУ.

Аби надавити на емоції росіян, які прикипіли до екранів телевізорів в очікуванні новенької "дози" пропаганди, Захарова згадала про захоплення лікарні у російському Будьонновську в 1995 році.

Вона наголошувала, що, мовляв, немає оправдання людям, які до такого вдаються. Що ж, у цьому речниця відомства держави-агресорки права: росіяни вкотре довели, що вони нелюди, й неодмінно поплатяться за скоєне у Маріуполі та інших українських містах.

Захарова згадує про пологовий у Маріуполі ще перед атакою: дивіться відео



Окупанти бомбили Маріуполь

Російські загарбники вбивають мирних мешканців України. 9 березня окупанти повністю знищили пологовий будинок у центрі Маріуполя, а також лікарню, дитяче відділення і терапію. Там перебувало багато вагітних жінок та матерів з дітьми, але орки на це не зважали. У Донецькій ОВА повідомили, що внаслідок атаки постраждали 17 людей – персонал та породіллі. За попередньою інформацією, серед дітей ніхто не травмувався, а жертв, на щастя, немає.

Підлий удар ворога по пологовому будинку прокоментував міський голова Вадим Бойченко. Він не сумнівається, що окупантів чекає лава підсудних у Гаазі. "Цей воєнний злочин буде покараний, а винуватці горітимуть у пеклі", – наголосив мер Маріуполя.

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