Росіяни нас ненавидять, тому що їм так сказали по телевізору, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю повідомив, що Володимир Путін є тим, ким його зробили та яким його досі щоденно роблять.

За його словами, для цього у державі створили закрите інформаційне поле – без вільної думки та свободи слова. Є тільки одна думка – провладна та зрозуміла. В такій "інформаційній кімнаті" вони знаходяться вже давно.

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Володимир Зеленський зазначив, що російська влада зробила це для суспільства, але й сама себе туди затягнули й досі там знаходяться. Адже отримують ту інформацію, яка має їм подобатися.

Вплив на суспільство

Президент України зазначив, що росіяни потрапили в інформаційний простір.

Вони нас ненавидять через те, що їм по телевізору кажуть, що нас є за що ненавидіти. Ніби ми якісь радикальні люди, що ми над кимось знущаємося і ми воюємо,

– пояснив Володимир Зеленський.

Він акцентував, що вони навіть не вийшли на вулицю й не подивилися, чи їздять в них танки, як у нас. Адже насправді в Росії немає пострілів, немає ніяких танків та ніхто їх не підриває – це вони прийшли на українську землю.

"Проте вони не готові навіть подивитися на вулицю, подивитися в дзеркало та зрозуміти – хто вони. Вийти за межі цього інформаційного простору й подивитися "правді в очі", – додав Зеленський.

За його словами, росіяни навіть не готові почитати інші ЗМІ, крім російських. Хай не українські, а будь-якого іншого видання світу.

"Ніхто їх більше не підтримує"

Президент України пригадав, що раніше Росія в усьому звинувачувала США, потім була Британія, потім Канада, Австралія, Нова Зеландія. Цих країн ставало все більше й вони перетворилися у Європейський Союз, всю Європу, а тепер і всі проти них.

Так в цьому і є сенс – не всі проти них. Просто ніхто їх більше не підтримує. Світ не проти всіх людей в Росії. Це не правда. Світ не сприймає більше політику Путіна, світ не сприймає диктатуру, світ пройшов все це давно,

– зазначив Володимир Зеленський.

Він пригадав, що більшість держав – пережили це. Це, як стара гумка, – її вже можна викинути. Але ж ні, влада підібрала цю гумку і дала людям, щоб вони знов пережовували цю інформаційну політику.

"Знов вірили, що готові закритися, що весь світ проти них, Захід проти них, а вони просто захищають свої цінності. Але це не цінності – вбивати людей, захоплювати чуже, катувати людей", – заявив президент України.

На його думку, насправді вони розуміють, що роблять. Росіяни створили цей світ, в якому їм комфортно. В ньому вони вбивають нас і нікого не приймають, якщо хтось має іншу думку.

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