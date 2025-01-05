Бійці "Азову" відбили наліт росіян на квадроциклах на фронті: потужне відео

Бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов" відбили чергову атаку окупантів на фронті. Цього разу ворог намагався здійснити штурм позицій захисників на квадроциклах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис бригади "Азов" у їхньому телеграм-каналі.

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Як азовці відбили штурм ворога на квадроциклах

В 12 бригаді спецпризначення розповіли, що група ворожих штурмовиків планувала заскочити на позиції Сил оборони на квадроциклах. Проте зухвалий наліт був зупинений ще на під'їзді до окопів захисників.

Після знищення легкової техніки, оператори ударних дронів 12 бригади спеціального призначення "Азов" взялися за планомірну ліквідацію ворожої піхоти, яка розосередилась по місцевості,

– зазначили військові.

Свою роботу захисники також зафіксували на відео з розвідувальних і ударних БПЛА. На кадрах можна побачити, як ворожа техніка та особовий склад зазнавали уражень внаслідок вдалих та скоординованих дій азовців.

Азовці відбили наступ росіян на квадроциклах / Відео "Азову"

Як результат, знищена легкова техніка росіян, а також багато ворожих "двохсотих" та "трьохсотих".