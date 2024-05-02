Ситуація серйозно змінилась, росіяни просунулись у Архангельському: карта бойових дій 2 травня

Повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну триває 799 днів. Сили оборони тримають оборону по лінії фронту. Натомість противник намагається наступати та активно атакує.

Про ситуацію на фронті станом на 2 травня – розповідає 24 Канал посилаючись на дані аналітиків DeepState, ранкове зведення Генштабу.

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Просування ворога

Ситуація на фронті у Донецькій області серйозно змінилася – російським військам вдалось просунутись біля низки населених пунктів. Про це повідомили аналітики DeepState.

Крім того, окупанти також змогли просунутись в Урожайному.

"Ворог просунувся у Архангельському, біля Новоолександрівки, південніше Первомайського…", – ідеться у понеділка.

Крім того, 1 травня, на Авдіївському напрямку росіяни захопили селище Керамік та село Новокалинове, а також просунувся біля села Новоолександрівка.

Удари та атаки ворога

За добу, за даними Генштабу, на фронті сталось 121 бойове зіткнення. Ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Упродовж доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харків, Золочів, Глибоке, Велика Данилівка, Слобожанське, Куп'янськ, Борова Харківської області; Диліївка, Соловйове, Очеретине, Новоселівка, Прогрес, Уманське, Желанне, Новожеланне, Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Лобкове, Оріхів Запорізької області; Ольгівка, Тягинка, Велетенське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Удари ЗСУ по ворогу

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нанапрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області. Нанапрямку відбито 14 атак, здійснених противником в районах населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області, а також Тернів Донецької області. Нанапрямку нашими воїнами відбито 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий Донецької області. Нанапрямку, нашими захисниками відбито 39 атак в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області. Нанапрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ. Нанапрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Нанапрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 9 безуспішних атак на позиції наших військ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ураження по 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА та по 8 районах зосередження особового складу противника.