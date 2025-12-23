Військовий розкрив, на що росіяни прирікають своїх солдатів останнім часом

Окупанти на полі бою часто використовують одну й ту ж тактику для наступу. Це зумовлює великі втрати противника, проте є цікава деталь, як діє військове командування країни-агресорки.

Штаб-сержант 3 категорії відділення комунікацій 115 ОМБр Сергій з позивним "Аскет" розповів 24 Каналу, що разом із побратимами зараз на Куп'янському напрямку, зокрема на правому фланзі оборони у районі міста Борова. Ворог намагається там просуватись зазвичай малими піхотними групами.

Як Росія використовує свій особовий склад?

Сергій з позивним "Аскет" зауважив, що для атак на позиції України ворог використовує різні тип БпЛА, артилерійські обстріли та удари КАБами.

Наразі вони (росіяни – 24 Канал), користуючись туманом або недосконалостями нашої оборони, намагались використовувати свою улюблену тактику – просочування. Вони відправляються групами по 2 – 3 людини, які пробують проникнути за наші позиції – у ближній тил на 200 – 500 метрів,

– зазначив військовий.

Він пояснив, що таким чином окупанти намагаються там накопичувати свої сили, однак переважно такі групи наші захисники виявляють ще на підході. Все завдяки безпілотникам. Таким чином Сили оборони доволі успішно знищують противника.

Умовно з п'яти таких груп, може дійти одна, але з вкрай важкими зусиллями.

Цікавий нюанс цих груп. Ці люди несуть на собі небагато, стандартний набір – 4 магазини, можливо, пляшку води та кілька банок консервів. Їжа і вода у них закінчується швидко. У них є 2 варіанти. Перший – повільно помирати від голоду. Другий – їхні командири кажуть, аби йшли штурмувати позиції, щоб поїсти, але на них переважно завжди чекає смерть,

– підкреслив "Аскет".

Така тактика для наших військових не нова, тому відомо, як з нею боротись. Це вдається робити доволі ефективно.

