Це ускладнює нам оборону, – офіцер бригади "Рубіж" описав загрозливу тактику росіян

Російські окупанти продовжують свій тиск на фронті. Ситуація на лінії оборони досить напружена, ворог продовжує накопичувати сили й шукає нові способи, щоб швидше просуватися.

На ділянці, де оборону тримає бригада "Рубіж", противник збирає ресурси. Як розповів 24 Каналу офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, скоріш за все, окупанти невдовзі почнуть наступати на їхні позиції з технікою та мотоциклами.

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Що ускладнює оборону для ЗСУ

Не так давно ворог почав змінювати тактику штурмових дій. Окупанти використовують мотоцикли, на кожному з них є щонайменше по 2 піхотинці.

Це дійсно ускладнює нам оборону. Бо якщо, наприклад, їде техніка з 10 окупантами, то попасти в них FPV-дроном і знищити водночас і техніку, і велику кількість особового складу – значно простіше. Влучити по 10 – 20 рухливих цілях, таких як мотоцикли – важче,

– розповів Андрій Отченаш.

Окупанти намагаються максимально швидко дійти до лінії, на якій вони планували проводити штурмові дії. Відповідно, це збільшує кількість використання FPV-дронів, артилерійських снарядів. Адже мовиться про рухливу ціль, яка дотримується дистанції.

Отже, змінюються типи штурмів, відповідно українським військовим доводиться класифікувати це та знаходити нові методи оборони.

Чому нова тактика ворога така загрозлива

Нові види атак на мотоциклах достатньо загрозливі, хоча з погляду вогневого контакту вони не мають такої небезпеки, як, наприклад, танки чи БМП, БТР, Однак якщо є грамотне використання FPV-дронів противника і штурмових діях на мотоциклах – це дійсно велике ускладнення для ЗСУ.

Завдяки FPV вони хочуть "потушити" наші вогневі засоби, максимально їх придавити своїм вогнем, а мотоциклісти в цей час намагаються швидко дістатися до лінії, на якій планувати штурмувати,

– підкреслив офіцер бригади "Рубіж" НГУ.

Але в цій тактиці є недоліки для самих росіян. Наприклад, на фронті не асфальтна дорога, тому з 20 росіян щонайменше 2 – 3 впадуть з мотоциклів і не доїдуть. До того ж осколкові боєприпаси вражають досить добре. А українські пілоти дронів не дають противнику просуватися.

Навіть, якщо противнику вдається заїхати в якусь посадку, його все одно знищують безпосередньо у ній,

– наголосив офіцер.

Але це показує найнебезпечнішу тенденцію – штурмові групи на мотоциклах. Їх важко підловити на підступах. А коли вони наближаються, то на групу з 20 – 30 мотоциклів потрібно використати щонайменше 60 – 70 дронів. Уразити всі цілі не завжди вдається.

Бригада збирає на дрони

Завдяки допомозі українців, військові можуть знищувати противника, а також вберегти себе. Важливим засобом на фронті стали дрони на оптоволокні, якими знищують ворога у його тилах. Завдяки умовній нитці такий дрон може залітати вглиб на 5 – 15 кілометрів.

Важливо! Долучитися до допомоги нашим воїнам може кожен. Підтримуйте збір бригади "Рубіж" за посиланням!

Використовуючи дрон на оптоволокні можна знищити серйозні засоби ворога, такі як РЕБ. Тому допомога небайдужих українців є дуже цінною та потрібною для наших воїнів.