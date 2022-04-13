Росіяни наступають в районі "Азовсталі" та порту Маріуполя
13 квітня 2022 , 06:56Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники продовжують обстрілювати Маріуполь. Вони ведуть наступ в районі заводу "Азовсталь" та морського порту.
На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю.
Важливо Внаслідок облоги Маріуполя у місті могли загинути понад 10 тисяч жителів, – мер
Успіхи ЗСУ на Донбасі
- На території Донецької та Луганської областей наші захисники за добу відбили 6 атак ворога,
- знищили 2 одиниці автомобільної техніки та 3 артилерійські системи противника.
- Також угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу збило ворожий літак Су-25.
Зауважимо, Зеленський зазначав, що поки рано говорити, що вороги застосували саме хімічну зброю у Маріуполі, адже потрібно провести розслідування. Однак у блокадному місті це зробити неможливо. Тому глава держави переконаний, що світ повинен відреагувати на це.