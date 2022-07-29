росіяни наступають на Соледар і Новолуганське, спроба взяти Авдіївку і Красногорівку провалилась
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ворог пробує наступати на Донбасі, зокрема росіяни проводять активні дії у напрямку Соледара та Новолуганського. Кілька штурмів у Східній операційній зоні наші воїни успішно відбили.
Про актуальну ситуацію на фронті станом на ранок 29 липня розповіли у Генштабі. У 156 день протистояння найважча ситуація – на Сході та Півдні.
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ЗСУ відбили штурми у напрямку Вершини та Семигір'я
росіяни накривали вогнем райони Курульок, Дібрівного, Норцівки, Мазанівки, Лозової, Шнурків, Гусарівки, Грушувахи, Вірнопілля та Мосьпанового. Все це відбувалось на Слов'янському напрямку.
Щодо Краматорського – то тут вороги активних бойових дій не вели. Окупанти гатили із ствольної, реактивної артилерії та танків біля Сіверська, Івано-Дар'ївки, Спірного, Кривої Луки, Серебрянки, Григорівки, Званівки та Верхньокам'янського. Не гребували загарбники і авіаурарами.
З авіації росіяни вдарили біля Соледара та Веселої Долини
Численні обстріли були і на Бахмутському напрямку здійснює обстріли. Біля Соледара та Веселої Долини вороги вдарили з авіації.Важливо! Наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір'я ЗСУ вдало відбили. Проте росіяни намагаються наступати в районах Новолуганського та Соледара. Тут тривають бої.