Бояться ЗСУ: окупанти навколо Токмака заливають окопи бетоном і будують нові лінії оборони

Російські загарбники бояться контрнаступу Збройних Сил України. Так, окупанти влаштували складну систему окопів-тунелів та двоповерхові підземні бліндажі.

Навколо Токмака загарбники заливають окопи бетоном. Також вони активно будують нові лінії оборони.

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Окупанти бояться ЗСУ і риють окопи

Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров, на сьогодні на передньому краї фронту в районі Новопрокопівки окупанти влаштували складну систему окопів-тунелів та двоповерхові підземні бліндажі.

А навколо Токмака російські терористи заливають окопи бетоном та будують нові лінії оборони. Крім того, вони прокладають нові транспортні шляхи, що спростити доставку військових вантажів.

Окупанти заявили, що будуватимуть залізницю від Мелітополя до Ростова, будуватимуть автодорогу від Маріуполя до Новоазовська. Росіяни не планують "жестів доброї волі" на ТОТ Запорізької області найближчим часом, проте їхні плани наших воїнів точно не цікавлять,

– наголосив Федоров.



Окупанти прокладають нові транспортні шляхи / фото Івана Федорова

Росія зміцнює оборону Токмака та будує нові укріплення перед Бердянськом

До речі, нещодавно у британській розвідці також підтвердили, що загарбники зміцнюють оборону біля Токмака. Крім цього, вони будують нову лінію укріплень на шляху до Бердянська у Запорізькій області.

А українські підрозділи у цей час продовжують тактично діяти у Запорізькій області на Оріхівському напрямку поруч із селом Роботине. Розвідники вважають, що найближчим часом українцям все ж таки буде складно домогтися оперативного успіху, тобто повністю перерізати сухопутний шлях до Криму.