Росіяни не хочуть воювати, – Денисенко припустив, чого боїться Путін

Президент Росії Володимир Путін дуже боїться повної мобілізації. Тобто поки йому страшно навіть говорити про те, що її оголошують, аби поповнити російську армію в обов'язковому порядку.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він наголосив, що в Росії фактично зірвали приховану мобілізацію.

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Росіяни хочуть перемог, але не воювати

Як зазначив радник, мобілізації не допомагають навіть обіцянки грошової винагороди тим, хто піде воювати. Так держава-агресорка не змогла знайти ні людей всередині Росії, ні сирійських найманців.

Зараз росіяни не хочуть воювати. Звичайно, у них є бажання перемогти, тут не можна брехати. Утім, вони бажають дивитись на цю війну з телевізора, а не воювати,

– підкреслив Денисенко.

Внесок усіх українців

Він додав, що зірвати мобілізацію в Росії також допомогла наша серйозна перемога на інформаційному фронті. Водночас вона відбулась завдяки спільним зусиллям українського народу.

До прикладу, усі, хто дзвонив до своїх родичів та близьких в Росію, або поширювали правдиву інформацію про звірства росіян – внесли свій внесок у те, щоб цієї мобілізації не було.

Денисенко зазначив, що росіяни не хочуть воювати: дивіться відео