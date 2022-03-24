Росіяни не мають жодного шансу на успішне десантування з моря, – український морпіх

Російські окупанти хотіли висадити свій десант на Одещині. Українські захисники активно готувалися до зустрічі ворога, тому цей план ворогу, як і багато інших, втілити не вдасться.

Висадка ворожого десанту з Чорного моря неможлива. Наші герої контролюють ситуацію та не дадуть окупантам можливості втілити цей план у життя.

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Росіяни не мають шансів

Як розповів український морпіх Ярослав з позивним "Філософ", в окупантів немає жодного шансу здійснити висадку з боку моря.

Наші підрозділи готові, зброя заряджена й ми чекаємо. Уже була спроба висадки десанту зі швидкохідного катера, він був знищений. Я не бачу жодного шансу на будь-який успіх у проведенні десантної операції,

– запевнив Ярослав.

Також ряди наших героїв активно поповнюють резервісти, які вмотивовані захищати свою рідну землю від ворога.

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