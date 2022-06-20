Росіяни не можуть провести повномасштабної мобілізації, – радник глави МВС

Кремль активно проводить приховану мобілізацію, щоб поповнити "гарматне м'ясо". Але оголосити повномасштабний призов вони просто не можуть.

Про це 24 каналу розповів радник глави МВС Ростислав Смірнов. За його словами, близько 80% населення Росії виступає проти повномасштабної мобілізації. Тому Кремль буквально не може її провести, бо люди просто тікатимуть. А-от прихований призов окупанти здійснюють активно.

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Загалом росіяни мають три "джерела", звідки можуть набирати майбутнє "гарматне м'ясо" на фронт: строковики, які примусово, а інколи добровільно підписують контракти; військові та силовики у відставці разом з українськими зрадниками. А також – певні добровольчі угруповання, які сліпо вірять у казочки про "русскій мір", "гєнацид Данбаса" та інші штампи.

Пропагандисти кричать про обстріли Донецька для власної аудиторії

Жодна людина у здоровому глузді не повірить у маячню, що Збройні Сили вісім років "знищували" Донбас, а тепер знову обстрілюють житлові квартали Донецька тощо. Це розуміють і на Заході, і в Україні. Але росіяни – зовсім інша справа.

За словами Смірнова, росіяни цілком свідомо гатять по цивільній інфраструктурі Донецька. Після кожного з обстрілів вони активно горланять власній аудиторії ті самі штампи. У такий спосіб пропагандисти тримають рівень підтримки так званої "спецоперації" в Росії та підтримують відповідний фон, щоб мати можливість ще більшої суспільної згоди.

Це допоможе їм і надалі проводити приховану мобілізацію. Адже значно легше натиснути на людину, якщо вона справді вірить, що йде "спасать насєлєніє от нацистов".

Росіяни свідомо гатять по цивільній інфраструктурі Донецька – Смірнов: дивіться відео

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