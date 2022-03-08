Навколо Миколаєва станом на вечір 8 березня продовжують накопичуватися російські війська. Втім, близько до міста вони не підходять, бо по них працює наша артилерія.

Про актуальну ситуацію розповів міський голова Олександр Сєнкевич. За його словами, захисники міста вмотивовані й готові зустрічати ворога.

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Про те, що окупанти хочуть оточити Миколаїв, раніше говорив й очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він пояснив, що ворог прагне закріпитися на околицях міста.

Яка ситуація з електрикою у Миколаєві

Мер уточнив, що у мікрорайоні Кульбакине виникли проблеми з електрикою. Ремонтні роботи там мають поновити вже зранку 9 березня. Крім цього, спеціалісти Обленерго працюватимуть у Калинівці. Станом на зараз вже вдалося відновити електропостачання у деяких районах міста, на черзі – мікрорайон Матвіївка.

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