росіяни не припинили активних бойових дій в "оперативній паузі" і навряд чи це зроблять, – ISW

У міноборони росії напередодні заявили, що російські війська в Україні тимчасово зупиняються, щоб відпочити та відновити свої бойові можливості. Однак окупанти так і не припинили активних бойових дій.

Таку інформацію підтвердили фахівці з Американського інституту вивчення війни (ISW).

Важливо Нових ударних угруповань ворог не створює, ЗСУ тричі атакували гелікоптерами: ситуація на Півдні

Як раніше оцінювало ISW, російські сили не припинили активних бойових дій протягом цієї оперативної паузи і навряд чи це зроблять.

7 липня російські війська все ще проводили обмежені наземні наступальні дії та авіаційні, артилерійські та ракетні удари на всіх напрямках. російські війська, ймовірно, продовжуватимуть обмежуватись невеликими наступальними діями, відновлюючи сили та створюючи умови для більш значного наступу в найближчі тижні чи місяці,

– зазначили в ISW.

Зауважимо, що в росії обожнюють хизуватись "досягненнями" у війні проти України. Правда, упродовж минулої доби, 7 липня, відповідних заяв з країни-агресорки вперше не лунало. Аналітики ISW стверджують, що відсутність заяв про досягнення у війні – не простий збіг. Це чергове підтвердження того, що в країні-агресорці могли ініціювати оперативну паузу.

Що цьому передувало

За підсумками останніх днів російській війська:

досягли незначних успіхів на південний схід від Сіверська та продовжили наступальні операції на захід від Лисичанського району;

продовжували наступальні дії на південь і схід від Бахмута;

здійснили обмежену та невдалу атаку на північ від міста Харкова;

продовжують створювати власні спеціальні добровольчі загони, щоб компенсувати втрати особового складу в Україні.

Тим часом українські партизани, ймовірно, продовжують обстріли підконтрольних Росії залізниць навколо Мелітополя. Про втрати ворога після удару по аеродрому розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Під час телемарафону він зауважив, що на там розміщувалась військова база ворога.

Тож злагоджена й ефективна робота наших військових дозволила не лише знищити понад 200 окупантів. Відомо, що ще понад 300 зазнали поранень. Мер також додав, що після цього колаборанти у Мелітополі не надто охоче виходять на роботу.

Військовослужбовець Євген Карась сказав, що у серпні ми побачимо результати контрнаступу ЗСУ: дивіться відео