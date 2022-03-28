Росіяни не припиняють обстрілювати житлові квартали Чернігова: відео наслідків

Через ворожі атаки Чернігів перетворюється на руїни. Втім, окупанти продовжують обстрілювати місто й далі нищать житлові квартали.

Журналісти показали моторошне відео, яке демонструє масштаби руйнувань у Чернігові. Це – наслідки обстрілу 28 березня.

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Попередньо – жертв немає

Окупанти поцілили у багатоповерхівку, а також у комплекс відпочинку. За попередньою інформацією, загиблих або травмованих внаслідок ворожого удару немає.

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Ситуація у Чернігові – дуже складна

Міський голова Владислав Атрошенко підкреслив, що ворог постійно обстрілює Чернігів. Росіяни розбили усі можливі дороги й мости, тож з евакуацію людей – все також дуже складно. За словами посадовця, окупанти застосовують артилерію й завдають авіаційних ударів. На місто падають 200 і 500-кілограмові фугасні бомби.

При цьому, загарбники не знищили на Чернігівщині жодного військового об'єкта. Вони цинічно атакують лише садочки, лікарні, житлові будинки. В самому ж обласному центрі немає світла, тепла та водопостачання. Газ подають частково. Ремонтні роботи проводять у перервах між обстрілами.

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