Росіяни не пропускають у Маріуполь гумколону вже 5 день – це потрібно припинити, – Єрмак
Джерело:Андрій Єрмак
Єрмак наголосив, що окупанти не пропускають гуманітану допомогу до Маріуполя вже 5 днів. Це потрібно негайно припинити.
Керівник ОП заявив, що Україна воює не лише за себе, а за всі вільні народи світу. Тому нам потрібно більше допомоги. Про це Єрмак повідомив 17 березня.
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Маріуполь – це приклад, наш біль. Росіяни не пропускають в місто гумконвої вже п‘ятий день – це потрібно припинити,
– написав керівник ОП.
Ворог щодня руйнує інфраструктуру, школи, лікарні. Під реальною загрозою перебувають АЕС. Тому Єрмак наголошує, що Україні потрібне негайне припинення війни. Гарантії безпеки є нашим пріоритетом.
"Світ нарешті має побачити, що Росія будує абсолютно тоталітарну систему, і якщо їх не зупинити сьогодні, то завтра вона вторгнеться у нові країни Європи", – додає керівник ОП.
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