Росіяни не відчувають себе впевнено, – політолог пояснив зустріч Лаврова з Кулебою

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба має зустрітись із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Ця зустріч не відбулась би, якби росіяни відчували себе впевнено.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Олександр Сушко. За його словами, сам факт проведення переговорів на рівні міністрів закордонних справ є важливим.

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Політолог: Розмови не тільки про гуманітарні коридори

На думку політолога, окупанти зараз не думають, що вже програли. Проте мають відчуття, що у них є дуже великі проблеми.

Якби росіяни відчували себе впевнено, то саме зараз, на цьому рівні, уникали б таких переговорів,

– пояснив він.

Також, як вважає Сушко, поки рано говорити, що Росія під час перемовин готова до істотних кроків назад. Проте може бути щось на додачу до того, що Україна мала раніше.

Тобто це не тільки розмови про гуманітарні коридори, але і про припинення вогню. Не очікую розмов про остаточне врегулювання конфлікту. Проте, можливо, про припинення вогню Росія вже готова буде вести переговори. Олександр Сушко Політолог



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