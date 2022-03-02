Росіяни не вміють нічого, окрім вбивства своїх і, на жаль, наших громадян, ​– МВС

2 березня 2022 , 11:23
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Джерело:

ютуб-канал МВС

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко звернувся до українців. Він зазначив, що російські війська продовжують обстрілювати українські міста.

Посадовець додав, що зранку 2 березня пролунали вибухи у Харкові – горить управління поліції та один з факультетів Харківського університету. Також пролунав вибух у Сумах. 

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"Вони нічого не вміють, окрім того, як вбивати своїх же людей і. на жаль, вбивати мирне населення та воювати з мирним населенням", – підкреслив Денисенко. 

За його словами, ключова страгегія росіян полягає у тому, щоб відправляти на смерть своїх військових та бомбардувати наші міста. Українські захисники дають гідну відсіч загарбнику. 

Заява українського МВС: дивіться відео

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Автор: Ірина Буртик