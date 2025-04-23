Практично не здаються в полон, – боєць ЗСУ сказав, хто є основною ударною силою росіян

На Лиманському напрямку ворог має значну перевагу у живій силі та продовжує активні штурми. "Штрафники" вже не є основною ударною силою, насамперед на фронт йдуть підготовлені контрактники.

У них різна мотивація, але усі вони приходять убивати та майже не здаються в полон. Такою інформацією з 24 Каналом поділився молодший сержант 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

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Хто воює на боці ворога

Російські війська продовжують активні бойові дії на Лиманському напрямку, зокрема в смузі відповідальності 66 окремої механізованої бригади. За словами Денисюка, співвідношення сил часом сягає 10 до 1 не на користь українських захисників.

Щодня фіксується до 230 ворожих штурмовиків. До "великоднього перемир'я" наші військові щоденно знищували понад 50 окупантів – це еквівалент двох добре укомплектованих взводів. Проте ворог щодня поновлює свої сили й переходить до нових атак. Це свідчить про відсутність дефіциту особового складу у противника на цій ділянці фронту.

У складі російських військ залишаються так звані "штрафники", однак зараз вони не є основною ударною силою. Передусім на передову йдуть підготовлені та екіпіровані контрактники. Мотивація у них різна – хтось прийшов за грошима, хтось через страх перед командуванням, але переважна частина має справжню ненависть до України та українців.

Вони йдуть сюди, щоб вбивати. Практично не здаються в полон. Ми фіксуємо випадки самострілів, але це рідко й у випадку, коли перед тим росіянин отримав важке поранення. Тобто обов'язково мусять попрацювати перед цим наші бійці,

– поділився молодший сержант.

Бійці також фіксують, що у захоплених населених пунктах росіяни починають селитися в будинках місцевих жителів. Це робиться навмисно, щоб ЗСУ не могли завдавати по них ударів – вони використовують цивільних як живий щит. Далі ж окупанти переходять до грабунку, тортур, і навіть до розстрілів мирних мешканців.

Як часто росіяни застосовують бронетехніку

Через ефективну роботу українських підрозділів по ворожій бронетехніці росіяни дедалі рідше застосовують її на передовій. Замість цього нарощується використання живої сили та безпілотників.

Були випадки дуже ефективного знищення ворожої бронетехніки, і, ймовірно, саме це стало однією з причин, чому росіяни почали рідше її використовувати. Вони бояться втрат, особливо через уразливість техніки до наших безпілотників,

– підкреслив Василь Денисюк.

У 2024 році військові фіксували активність застосування квадроциклів, мотоциклів та багі. Цьогоріч вона поки що обмежена погодними умовами. До нещодавнього часу на Лиманському напрямку йшли дощі, сніг, і загалом болото не дозволяло використовувати ці транспортні засоби.

Зверніть увагу! 66 ОМБр відкрила збір на безпілотні системи та засоби РЕБ. Допомогти військовим можна за посиланням.

Але ймовірно, що найближчим часом, якщо ворог зможе навести переправу через річку Жеребець і якщо дозволятиме погода, знову повернеться до такої тактики.

Бої на Лиманському напрямку: дивіться на карті