Росіяни "зламали зуби" об Бахмут, Пригожин зажурився, – військовий ЗСУ
Окупанти, попри обіцянки, не змогли взяти Бахмут через потужний спротив української сторони. Росіян готують до чергової мобілізації, втім одна справа викликати чоловіків до військкомату, інша - оснащити і відправити їх на фронт.
Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, росіяни постійно намагаються виправдати свої провали на лінії фронту, звинувачуючи у всьому керівництво.
Цікаво Російське Міністерство оборони знайшло новий спосіб, як приховувати реальні втрати у війні з Україною
Чому росіяни не можуть взяти Бахмут
Російські військові шукають будь-які способи пояснити, чому Бахмут все ще лишається українським.
Розповіді будуть будь-які, щоб удати, що дуже тяжко, але вони поступово просуваються вперед. Тому що інакше – сором,
– пояснив Сазанов.
Він зазначив, що взяття Бахмута, як і всієї Донецької області, росіяни анонсували вже давно. Відтак, спершу знаменною датою мало стати 14 липня, проте не вийшло.
Кирило Сазонов про невдачі про причини невдачі росіян у Бахмуті: дивіться відео
"І так далі з кожним разом терміни переносилися. До 1 січня Бахмут мав все ж таки повністю окупуватися Пригожин обіцяв, але не зміг", – прокоментував політолог і додав, що росіяни часто вдаються до скарг.
Окупанти розповідають, що не мають достатньо снарядів, втім значною частиною "накривають" українських військових, а ще нарікають на велику кількість ліній оборони ЗСУ.
Пригожин зажурився, а об Бахмут вони "зламали зуби",
– зауважив Кирило Сазонов.
Однак, за його словами, такі настрої ворога – висока ціна для української армії, що вимірюється числом поранених та вбитих українських захисників. За відчайдушне протистояння Бахмут ЗСУ охрестили фортецею.
Що з мобілізацією у Росії
Успіхи на фронті – не привід розслаблятися. Політолог зауважив, що, імовірно, 5 січня у Росії почнеться новий військовий призов. Проте мобілізувати людей у військкомат – це максимум половина справи. Бо війна – це ще й про логістику, харчування, лікування та екіпірування.
У те, що вони можуть призвати 500 тисяч, я вірю,
– пояснив Сазонов.
За його словами, під час проведення мобілізації набагато складніше перетворити найманців на більш-менш одягнених, захищених бронежилетом і касками, воїнів і доставити на передову.
Яка ситуація з українським Бахмутом: головне
- Військовий експерт Роман Світан розповів, що росіяни буквально "здулися" біля Бахмута. Причиною невдач є недостатня кількість боєприпасів. ЗСУ відпрацьовують по ланцюгах постачання та складах із озброєнням окупантів.
- Керівник ПВК “Вагнера” Євгєній Пригожин поскаржився, на "500 ліній оборони в Бахмуті". Він переконаний, що його найманцям треба буде виборювати ледь не кожен будинок.
- Аналітики дали прогнози, що російські військові можуть зосередити увагу не на Бахмуті, а на Соледарі. Там окупанти можуть вдатися до перевірки ЗСУ на міцність.