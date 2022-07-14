московити не змогли реалізувати план кремля: що буде далі

Характер боїв на Сході України в другій половині квітня – кінці червня 2022 року дозволяє робити прогнози щодо того, що ми можемо очікувати, якщо/коли московія поновить спроби вийти на адміністративні межі Донецької області.

Замість очікуваних всіма оточень українських сил на Сході України в сил московії вийшло лише дуже повільне фронтальне просування і, як наслідок, виштовхування українських сил.

Читайте москвичів хочуть утилізувати: росія збирає нове гарматне м'ясо для війни в Україні

Провал росіян

По суті, збройні сили московії показали межі можливого – не володіючи достатньою масою, але маючи кількісну перевагу в вогневій могутності (ракетні війська та артилерія, авіація), московити не можуть перетворити тактичне прогризання української оборони в оточення/знищення значних українських сил.

Навіть якби в московії був ешелон розвитку прориву (якого немає), без домінування в повітрі (слава ПС ЗСУ), пускати в глибокі охоплюючі/розтинаючі удари умовні значні бронетанкові з'єднання – це дуже небезпечно у зв'язку із таким насиченням протитанковими засобами сил оборони й безпеки України.

Важливо Чого очікувати Україні, якщо московія спробує захопити всю Донецьку область

Що залишається росіянам

Тому все, що залишається московії – це пробувати далі дуже повільно витискати українські сили через використання переваги в вогневій могутності.

І тут найбільш невідома змінна – це чи вдалося обмеженій кількості HIMARS та БК до них в нашому розпорядженні так завдати ударів по складах ракетно-артилерійського озброєння в тилу ворога, щоб позбавити противника головного козиря.

Тому-то і написав: "Якщо/коли московія поновить спроби вийти на адміністративні межі Донецької області" на початку. Хочеться, щоб це було таки "якщо". Тобто ні.

Також цікаво – Це жахає, всюди крики! Моторошні кадри руйнувань з Вінниці: дивіться відео