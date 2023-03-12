Росіяни хотіли "павтаріть" як діди, і їм це вдалося: от тільки є нюанс

Росіяни взагалі не знають історії і жорстоко за це платять. Сьогодні ми бачимо цілий потік відеозвернень окупантів, які розповідають, що вони люди, а не м'ясо.

З росіянами роблять те саме, що з "дєдами"

Є звернення мобілізованих з Калінінградської, Мурманської, Архангельської та інших областей. Російські солдати бідкаються, що їх кидають у беззмістовні атаки без зброї та підготовки. Мовляв, зброя з 1941 року, а всі гармати – древні. Зізнаються, що їм погрожують підвалами та катуваннями за такі звернення.

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Фактично ми бачимо, що деморалізація ворожої армії продовжується й починає загрожувати російському вторгненню. Зараз ці російські солдати просто платять за те, що не знали історії.

Вони хотіли "павтаріть", хотіли, як діди, то ж тепер і повторюють, як діди. Якби вони знали історію Росії, або запитали у своїх дідів, що насправді відбувалося на війні, то зараз зовсім би не дивувалися з того, що з ними роблять. Адже з ними роблять те саме, що і з радянськими військовими.

Щоб не бути багатослівним, розповім спогади українського письменника-фронтовика Анатолія Дімарова, який відчув всі тяготи, які випали на долю радянського солдата. Він писав про те, як загороджувальні загони гнали бійців в атаку на гранатомети. При цьому солдатам давали не те що стару зброю – а половину цеглини.

Український військовий Петро Волощенко з позивним "Стоун" в інтерв'ю розповів, що зараз росіяни йдуть у наступ по трупах власних солдатів, які змішалися з землею. Своїх вбитих можуть забрати лише вагнерівці, усі інші так і залишаються гнити. Кулі виривають росіянам руки, ноги й голови, а вони навіть не пригинаються, бо перебувають під наркотиками.

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Окупанти неправильно використовують автомати

Якби росіяни принаймні читали своїх письменників, то давно б вже все зрозуміли й ніколи не розпочали цієї війни. Але у росіян є одна властивість, яка їм дуже шкодить – вона називається зловтіха до сусіда. Коли одного мобілізують, інший тішиться, що ближньому погано.

Коли зараз російські військові мають автомат і просять захисту у жінок в Росії, то виникає питання – чому ви не розвернете зброю проти свого командування, яке вас пригнічує?

Тому потрібно зрозуміти: той, хто не знає своєї історії, приречений її повторювати.