Росіяни небезпечно хворі для всього світу, вони рухаються в напрямку Північної Кореї, – Гайдай

Росіяни – це небезпечно хвора нація для всього світу. Вони рухаються в напрямку Північної Кореї та ще більше ізолюють себе від інших країн.

Так вважає голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

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За його словами, за ці півтора місяця війни стало помітно, що в Росії населення просто хворе, небезпечно хворе для всього світу.

Вони реально в європейських країнах, де живуть і працюють, збирають рухи на підтримку війни Росії проти України. Живучи, при цьому, в Європі, яку вони ненавидять. Це хворі люди, хвора нація абсолютно. Вони рухаються в напрямку Північної Кореї,

– каже Гайдай.

Голова Луганської ОВА не виключає постановку, що росіяни можуть показати, ніби вони всіх перемогли, а Україна підписала якусь капітуляцію, і вони дозволили нам жити далі.

"Те, що меле Соловйов і та вся банда пропагандистів, у нормальної людини може мозок поплавитися. Але ж їхні люди вірять. Проте ми їм тут дамо інакшу картинку", – додав Гайдай.

Сергій Гайдай про хворих росіян та велику битву на Донбасі:



До слова, дефолт для Росії вже є неминучим. Про це свідчать кілька ознак, які є результатом санкцій. В ОПУ стверджують, що обмеження проти держави-агресорки лише посилюються. Водночас казначейство Росії вже призупинило перерахування боргових коштів у доларах з рахунків країни у американських банках.

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