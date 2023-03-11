Не Україна: росіяни відповіли, до чиїх громадян "ставляться найгірше"

Російська пропаганда все ж змусила повірити більшість своїх громадян в казки про "загниваючий Захід і пендосів". Адже саме країни Європи та США росіяни ненавидять найбільше.

Про це, зокрема, свідчать дані опитування російського аналітичного центру. Серед росіян переважають негативні оцінки щодо США, Європейського Союзу та України, передає 24 Канал.

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До якої країни ставлення росіян найгірше

Зазначається, що у березні 2023 року ставлення російських громадян до США залишається переважно негативним. Частка позитивних оцінок становила у лютому 14% (у листопаді 2022 року – 18%) опитаних, негативних – 73% (як і у листопаді).

Частка позитивних оцінок щодо України продовжує знижуватися: 17% опитаних ставляться добре (у листопаді – 20%), 69% – погано (у листопаді – 70%).

Результати опитування росіян / Фото російський аналітичний центр

Ставлення до Європейського Союзу також залишається негативним. 18% (у листопаді – 21%) респондентів ставляться до ЄС добре, погано – 69% (у листопаді – 68%).

Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що аналітичний центр провів опитування 21-28 лютого 2023 року серед 1 626 осіб.

Кого ж натомість "люблять" росіяни

Цікаво, що позитивні оцінки опитування характерні для Китаю, Індії та Туреччини.

Ставлення до Китаю залишається позитивним: 85% ставляться добре, 6% погано. Серйозних змін, порівняно з попереднім роком, не зафіксовано.

А от з лютого 2023 ставлення респондентів до Туреччини погіршилося: 61% ставляться добре (у серпні 2022 року – 68%), 22% – погано (у серпні 2022 року – 20%).

Водночас щодо Індії значних змін із грудня 1998 року немає: 80% ставляться добре, 5% – погано.