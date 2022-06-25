Росіяни облаштували фільтраційні табори в окупованому Криму, – Хлань про евакуацію з Херсонщини

Українців закликають виїжджати з окупованих територій. Але не всі це мають змоги зробити. А сама дорога може виявитися доволі небезпечною.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала жителів окупованої Херсонської області виїздити через окупований Крим.

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Радник голови Херсонської ОВА та депутат Херсонської облради Сергій Хлань пояснив небезпеки, з яким зіштовхуються людина в окупованому регіоні. Ха його словами, ситуація з виїздом українців на підконтрольну українській владі територію є надзвичайно складною.

"Попри усю ту небезпеку, яка на сьогоднішній день є на окупованій території, кожна людина має сама прийняти це рішення. Тому що ми всі розуміємо, що ті, хто зараз залишися на окупованій території, вони у доволі скрутному фінансовому та гуманітарному становищі. А виїзд з окупованої території, він дуже дорого коштує", – розповів Сергій Хлань.

За його даними, виїзд з окупованої Херсонщини для однієї людини обійдеться в п'ять тисяч гривень. Це для тих, хто вирішить їхати в бік Василівки, що в напрямку Запоріжжя.

"Але гуманітарного кордону немає, люди виїжджають на свій страх та ризик. На блокпосту орки можуть вимагати хабар – 300 доларів з людини. можуть забирати особисті речі, не пускати, обстріляти", – розповів Сергій Хлань.

"Фільтраційні" табори в окупованому Криму

Також для жителів тимчасово окупованої Херсонщини є можливість виїхати через Крим, який теж перебуває під російською окупацією з 2014 року. Але там не менше проблем.

"Там є ризик фільтраційних таборів, які окупанти розгорнули в Криму. І дивляться на зв'язок людини з проукраїнськими силами, проукраїнським рухом. Якщо стосується чоловіків, то на причетність до Збройних Сил України", – розповів Сергій Хлань.

Окрім того, для тих, хто хоче потрапити на територію України, але вирішує виїхати через Крим, ця поїздка буде коштувати ще дорожче. Адже тоді з Криму доведеться їхати на материкову територію Росії, звідти добиратися до Грузії. А вже після цього літаком – до однієї з європейських країн. Не кожен зможе дозволити собі таку поїздку.

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