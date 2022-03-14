Російські окупанти обстрілами пошкодили Олишівське сховище газу на Чернігівщині
14 березня 2022 , 14:14Читать новость на русском
Джерело:фейсбук "Нафтогазу"
Російські окупанти близько 09:00 14 березня обстріляли село Олишівка на Чернігівщині. Ворожий снаряд влучив у будівлю на території підземного газосховища.
Пресслужба "Нафтогазу" повідомила, що російські окупанти пошкодили помпову станцію подачі метанолу на майданчик газозбірного пункту. На щастя, ніхто не постраждав.
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Персонал газосховища терміново евакуйований. Із комунікацій майданчика газозбірного пункту стравлений газ. Всі зовнішні комунікації відключені,
– мовиться у повідомленні.
Пресслужба "Нафтогазу" наголосила: наразі триватиме плановий періодичний контроль та обхід комунікацій.
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