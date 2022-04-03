Росіяни обстрілами залишили без даху 320 багатоквартирних будинків у Харкові

Внаслідок обстрілів російських окупантів у Харкові пошкоджено покрівлі 320 житлових будинків, повідомляє Харківська міська рада. Зараз ведеться підготовка до ремонту дахів, які постраждали під час обстрілів.

Загалом 320 дахів багатоквартирних будинків зруйновано або пошкоджено внаслідок ворожих обстрілів.

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У Департаменті житлово-комунального господарства повідомили, що вже сформаовано 15 ремонтних бригад для відновлення покрівель.

У Харкові зруйнували сотні дахів снарядами / Фото Харківська міська рада

Наразі комунальні підприємства займаються підготовкою будівельних матеріалів, необхідних для ремонту покрівель. Зокрема, функціонують виробничі цехи з обробки деревини та металу,

– зазначили в Харківській міськраді.

У ХМР нагадали, що про пошкоджені дахи можна заявити на сайті "1562". Служба працює також у соцмережах Telegram та Facebook.

У Харкові зруйнували сотні дахів снарядами / Фото Харківська міська рада

У Харкові зруйнували сотні дахів снарядами / Фото Харківська міська рада

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