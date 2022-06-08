Росіяни обстрілами зруйнували приміщення Держприкордонслужби на Сумщині

Російські війська обстріляли прикордонне село Шосткинського району на Сумщині. Вони відкрили вогонь з боку російського пункту пропуску Троєбортне.

Деталі обстрілу Сумщини

Обстріл стався 8 червня близько 12 години дня. Внаслідок атаки зруйновано приміщення Держприкордонслужби.

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Близько 12 години з боку російського пункту пропуску "Троєбортне" росіяни обстріляли прикордонне село Шосткинського району Сумської області. Кілька ворожих боєприпасів влучили у приміщення підрозділу Держприкордонслужби України,

– йдеться у повідомленні.

Приміщення не використовувалось

Зазначають, що це приміщення не використовували з початку повномасштабного вторгнення. Водночас про постраждалих не повідомляють.

Загалом його було відкрито у 2015 році для тримання незаконних мігрантів.

Сумщина – під щоденними обстрілами

Ще ввечері 7 червня росіяни обстрілювали Сумську область. Зокрема, житлові райони. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та відомо про одного постраждалого.

Обстріли російські окупанти ведуть по прикордонних населених пунктах. Там розташовані приватні житлові сектори. Ні виробництв, ні підприємств, ні стратегічних об'єктів там немає.

6 червня росіяни завдали з мінометів близько 4 ударів по Великописарівській громаді. Уже ввечері по території Шалигінської громаді військові зафіксували близько 30 "прильотів".

По прикордонню Охтирського району ворог випустив 6 мін. Окрім того, на цій ділянці російський дрон скидав вибухові пристрої.

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