Росіяни обстріляли 22 міста і села Донбасу: загинули щонайменше 8 жителів

Російські війська обстріляли 22 населених пункти на Донеччині та Луганщині. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 8 мирних жителів.

Росіяни вбили 8 цивільних на Сході

На Сході ворог не припиняє обстрілів мирного населення. Про наслідки обстрілів повідомили в угрупованні Об'єднаних сил.

Увага Обстріл позицій ЗСУ біля Бахмута й наступ у Святогірськ: карта бойових дій станом на 6 червня

Ворог продовжує вбивати мирне населення українського Донбасу. Загинуло щонайменше 8 цивільних осіб, ще четверо людей поранено,

– йдеться у повідомленні військових.

Обстрілів зазнали: Авдіївка, Краматорськ, Нью-Йорк, Слов'янськ, Хромове, Дружківка, Часів Яр (Донецька область), Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Білогорівка, Золоте, Гірське, Комишуваха, Тошківка, Врубівка, Устинівка, Сиротине, Миколаївка, Метьолкіне (Луганська область).

Внаслідок обстрілів російські війська зруйнували і пошкодили 56 цивільних об'єктів, серед них:

40 житлових будинків, будівля лікарні і два приміщення швидкої медичної допомоги (Авдіївка),

Будинок техніки і громадська приймальня цивільно-військового співробітництва (Лисичанськ),

ангари і сільськогосподарська техніка підприємства "Ілюс" (Хромове),

комбікормовий завод і трансформатор електромережі (Слов’янськ),

водогін (Часів Яр),

гаражі, автомобілі.

Не усі місцеві погоджуються на евакуацію

Піротехніки підрозділів ДСНС, які входять до складу угруповання Об’єднаних сил, виявили та знешкодили 10 вибухонебезпечних предметів у Покровському і Волноваському районах, у містах Слов'янськ і Лисичанськ.

За минулу добу з районів ведення бойових дій рятувальники евакуювали 1491 людину.

Яка ситуація на фронті на східних напрямках

Протягом 5 червня Збройні Сили України відбили 7 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках.

На Донецькому напрямку підрозділи російської армії обстрілюють позицій українських військ вздовж всієї лінії зіткнення. Росіяни завдали ракетно-авіаційних ударів по Слов'янську, Лисичанську та Оріховому.

Не припиняються обстріли на Луганщині. Зокрема, ситуація погіршилась у Сєвєродонецьку – контрнаступ Збройних сил зупинено. Захисники зосередилися на утриманні позицій в промзоні.

Траса, яка з'єднує Сєвєродонецьк і Лисичанськ з Донецькою областю, росіянами не контролюється, але вони стабільно прострілюють її.

Зверніть увагу – Інститут вивчення війни вважає, що контрнаступ ЗСУ у Слов'янську вказує на ослаблення росіян: дивитись відео