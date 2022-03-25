Росіяни обстріляли 8 населених пунктів на Донеччині: серед загиблих і поранених – діти

За добу обстрілів окупаційних військ, 8 населених пунктів Донеччини зазнали обстрілів. Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 21 цивільний об’єкт.

Про це йдеться в оперативному зведенні поліції Донеччини на 25 березня 2022 року. За даними Національної поліції України пошкоджені житлові будинки та електромережа. Є жертви. Серед загиблих і поранених – діти.

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Ситуація на Донеччині: що відомо

Впродовж 24 березня найгарячішими точками Донеччини залишилися Маріуполь, Мар’їнка, Краматорськ. Також повідомили про обстріли Красногорівки, Авдіївки, Новомихайлівки, Долини та Пришибу.

Ворог надалі обстрілює мирне населення з авіації. Відомо, що для цього ворожі війська використовують реактивну систему залпового вогню "Град" та артилерійську зброю.

Внаслідок обстрілів загинуло двоє дітей, ще троє – травмовані.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення законів і звичаїв війни.

Пожежі в Авдіївці

Вночі "градами" окупантів пошкоджено три вулиці в Авдіївці, де зайнялися масові пожежі.

Нацполіція обіцяє притягнути винних до відповідальності за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

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