Росіяни обстріляли артилерією Апостолове за 40 кілометрів від Кривого Рогу, є загиблі, – мер

Російські війська обстріляли Апостолове, що за 40 кілометрів від Кривого Рогу. На жаль, через цю атаку артилерією загинули одразу кілька людей.

Про це повідомив вночі 15 червня голова Апостолівської територіальної громади Андрій Оса. За його даними, росіяни били по мирному містечку з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Зауважте У Сєвєродонецьку ситуація вкрай загострена: росіяни нищать багатоповерхівки та "Азот"є

Скільки людей загинули внаслідок обстрілу

Атака почалася наприкінці минулої доби. Згодом на місце, куди влучали снаряди, прибули екстрені служби. На цей момент, там уже було 4 людей, які загинули внаслідок дій російських військ.

Наслідки удару частково ліквідували працівники ДСНС, Нацполіції та вибухотехніки. Проте робота з цього продовжиться вже наступного дня.

Велике прохання до всіх жителів – будьте обачними та обережними в пересуванні Місця всіх прильотів ракет наразі невідомі. Прошу не чіпати ніяких металевих предметів,

– написав Оса.

Він закликав при виявленні невідомих предметів і місць ушкоджень, дзвонити в екстрені служби або ж на гарячу лінію міської ради:

101;

102;

0 (67) 825 60 05.

Могли робити обстріл касетними боєприпасами

11 червня російські війська здійснили обстріл Дніпропетровщини касетними боєприпасами. До цього такі випадки теж фіксувалися вже не один раз. Оскільки мер Апостолового закликав бути обережними з металевими предметами, ймовірно, це повторилося.

Якщо дійсно був використаний такий тип озброєння, то до сходу сонця, навіть ходити вулицями небезпечно. Адже десь могли залишитися частини снарядів, що вкрай небезпечні. Тому місцевим варто зачекати, поки вибухотехніки знову все не перевірять.

Женевська конвенція забороняє використання касетних снарядів. Це зумовлено тим, що такі боєприпаси навіть роками можуть бути розкидані по атакованій території. Вони можуть вибухнути, коли хтось підніме елемент або ж навіть від зміни температури. Водночас такі вибухові пристрої можуть бути непомітними. Для прикладу, коли застрягли в землі під травою.

Детальніше – чому касетні боєприпаси небезпечні: дивіться відео