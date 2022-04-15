Росіяни обстріляли багато населених пунктів Донеччини: є жертви

15 квітня 2022 , 09:28
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Наразі по усій лінії фронту Донецької області тривають бої. Окрім цього, минулої доби Росія знову обстрілювала мирні міста регіону.

Серед цивільних є вбиті та поранені. Таку інформацію надали у щоденному зведенні обласних військових адміністрацій для Офісу Президента. 

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Які міста атакували

Впродовж минулої доби росіяни обстрілювали:

  • Маріуполь,
  • селище міського типу В. Новосілка, 
  • село Зарічне,
  • місто Вугледар, 
  • місто Краматорськ та населений пункт Краматорського району, 
  • місто Бахмут.

Внаслідок обстрілів загинули 3 людини. Ще 7 – поранені. Натомість в Красногорівці загорівся будинок, на місці від ранку працює ДСНС.

Тим часом у Маріуполі українські військові опираються ворогу попри блокаду, яка триває з 1 березня.

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Автор: Анастасія Кушпіт