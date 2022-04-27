Росіяни обстріляли Білогорівку на Луганщині під час евакуації, а в Лисичанську атакували школу
Джерело:Сергій Гайдай
Російські окупанти обстріляли Білогорівку на Луганщині саме в той час, коли із селища евакуювали людей. У Лисичанську вони атакували школу, де переховувалися діти.
Серед охочих евакуюватися з Білогорівки було 8 дітей. Про це повідомив голова Луганської ОВА 27 квітня.
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Поки ми евакуювали людей, серед яких було вісім дітей, із Білогорівки, росіяни відкрили вогонь по цьому селищу,
– мовиться в повідомленні.
На щастя, ніхто з людей не постраждав. Унаслідок обстрілів пошкодився ще один приватний будинок.
Зруйнована будівля / Фото Сергія Гайдая
Російські окупанти обстріляли одну зі шкіл Лисичанська. У підвалі навчального закладу ховалися 23 людини, серед них – і діти. На щастя, теж без жертв.
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