Окупанти вчора двічі обстріляли енергетичне підприємство ДТЕК: подачу світла й тепла зупинили

Російські окупанти 6 грудня двічі обстріляли енергетичне підприємство ДТЕК. Загарбники вже неодноразово атакували його.

Про атаку заявила пресслужба ДТЕК. Деталі ракетної атаки розкрили лише наступного дня – 7 грудня.

Зауважте Відключення світла в Україні 7 грудня: графіки та перелік міст

18 терористична атака: вчора окупанти двічі обстріляли енергетичне підприємство ДТЕК 6 грудня від обстрілів постраждало енергетичне підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово було обстріляно росіянами,

– мовиться у повідомленні.

На щастя, ніхто не загинув. Як наслідок обстрілів підприємство довелося відключити від енергосистеми. Як наслідок, енерго та теплопостачання у регіоні обмежили.

Росіяни вбили 5 енергетиків

Жертвами російських терористичних атак станом на 7 грудня 2022 стали вже 5 енергетиків. Усі вони загинули, перебуваючи на своїх робочих місцях. Ці люди – герої, які, попри небезпеку, намагалися зберегти світло для українців.

Володимир Кудрицький – голова правління НЕК "Укренерго" – наголосив, що зараз професія енергетика є дуже небезпечною. Він зауважив: "фронт проходить, зокрема, безпосередньо по наших підстанціях, якими ми управляємо як Укренерго, по електростанціях".

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.